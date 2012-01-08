"العريان": "الحرية والعدالة" لا يسعى للصدام مع أى طرف

فلسطين اليوم _ القاهرة

أكد الدكتور عصام العريان القيادي فى جماعة الإخوان المسلمين ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الحزب لا يسعى للدخول فى صدامات مع أى طرف، مشددا على ضرورة التعاون من أجل مصلحة الوطن وتشكيل حكومة ائتلافية.

وقال العريان فى تصريح خاص لراديو "سوا" الأمريكي اليوم الأحد: "نحن نرى أن النتائج كلها تعنى مكسبا للشعب المصري كله"، لافتا إلى أن الخاسر الوحيد هو النظام السابق الذي حاول خلال الشهور الماضية أن يستميت فى إعادة إنتاج نفس السياسات وتقديم نفس الوجوه ".

وأضاف العريان "أن الشعب اليوم لا ينتخب برلمانا صوريا ولا ينتخب برلمانا بدون صلاحيات، ولكنه ينتخب برلمانا كامل الصلاحيات"، مشيرا إلى أن الشعب سيفرض برلمان قويا على أي جهة تريد تعطيل الديمقراطية.