اجتماع لمسؤولين بالسلطة و الاحتلال يبحث قضايا الأمن و الحدود غداً بعمان

فلسطين اليوم – عمان

قالت صحيفة "الغد" الأردنية أن لقاء فلسطينيا إسرائيليا سيعقد غداً الاثنين في عمان، يعد الثاني من نوعه في غضون أقل من أسبوع، لبحث ملفي الحدود والأمن.

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد ان صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس طاقم المفاوضين الفلسطينيين، سيحضر غداً إلى عمان لإجراء مباحثات مع المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الصهيوني، اتسحاق مولخو.

وقلل عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير واصل أبو يوسف في تصريح للصحيفة من فرص تمخض اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية عن أية نتائج ملموسة، معتبرا أن تلك اللقاءات تمثل محاولة إسرائيلية لإيهام المجتمع الدولي بحراك سياسي راهن.

وقال أبو يوسف "إن مولخو سلمّ عريقات 22 نقطة حول الترتيبات الأمنية تتضمن إبقاء السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار وعدم تسليم المعابر، ودولة فلسطينية منزوعة السلاح ومنقوصة السيادة".

وأضاف إن الجانب الإسرائيلي لم يقدم خرائط، خلال اجتماع الثلاثاء الماضي في عمان خلافاً للجانب الفلسطيني"، مستبعداً تقديمه أي شيء بشأن الحدود والأمن حتى 26 يناير الجاري موعد اجتماع اللجنة الرباعية الدولية.

وينتظر الفلسطينيون بحسب الصحيفة - من الجانب الصهيوني غداً الاستماع إلى موقفه من الوثيقة الفلسطينية التي سلمها عريقات لمولخو يوم الثلاثاء الماضي في عمان حول الحدود والأمن.

وكان لقاء فلسطيني إسرائيلي عقد يوم الثلاثاء الماضي في عمان بحضور اللجنة الرباعية، ولكنه لم يسفر عن أية نتائج ملموسة

ويشترط الجانب الفلسطيني وقف الاستيطان ومرجعية حدود 1967، لاستئناف المفاوضات، حيث يعتبر اللقاءات الحالية مع الجانب الإسرائيلي "استكشافية" وليست مفاوضات.

وكانت الفصائل الفلسطينية رفضت اللقاء الفلسطيني الإسرائيلي، الذي يأتي بحسبها، في إطار "سياسة الاحتواء الجديد وإعطاء الاحتلال مزيداً من تسارع خطوات التهويد والاستيطان وتضييع القضية الفلسطينية