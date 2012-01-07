مصطفى البرغوثي: انتهاء أزمة الجوازات بين غزة و الضفة

مصطفى البرغوثي: مسألة جوازات السفر انتهت

فلسطين اليوم – رام الله

عقدت لجنة الحريات العامة اجتماعا مشتركا في رام الله وغزة من خلال نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة "الفيديو كونفرنس".

وقال النائب الدكتور مصطفى البرغوثي منسق لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية ان اللجنة عقدت اجتماعها الثالث اليوم في كل من رام الله وغزة بشكل مشترك عبر نظام الفيديو كونفرنس.

واضاف البرغوثي ان اللجنة ابلغت بان بامكان اي مواطن الحصول على جواز سفر عبر التقدم الى مكاتب الداخلية وانه لم يعد هناك احد ممنوع من هذا الحق الدستوري.

واشار البرغوثي الى ان اهمية هذا الاجتماع تكمن في انه يعقد بشكل مشترك بين الضفة وغزة وان لجنة الحريات العامة انتقلت في عملها الى الاجراءات الفعلية وليس الى البحث في القضايا فقط.

واكد النائب مصطفى البرغوثي ان اللجنة حددت مدة اسبوع لانجاز تقدم حقيقي وملموس على ارض الواقع بما يتعلق بحرية التنقل والصحافة والاعلام والمعتقلين وقضايا المسح الامني.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها بالتفصيل موضوع المعتقلين حيث وضعت الاسس لمعالجة قضاياهم.

وكرست اللجنة اجتماعها لمناقشة الخطوات القادمة بشان استكمال البحث في موضوع المعتقلين ووضعت الالية لمتابعة ذلك.

واكدت اللجنة خلال اجتماعها اهمية اتاحة حرية التجمعات والعمل السياسي لجميع القوى دون استثناء او تمييز وكذلك حرية التنقل بين الضفة والقطاع