نقل القيادي يحي رباح إلى مستشفيات الداخل لتلقي العلاج بشكل مفاجئ

فلسطين اليوم-غزة

نقل الكاتب والمحلل السياسي ومفوض الإعلام والثقافة في حركة فتح يحيى رباح بشكل عاجل صباح اليوم الجمعة، إلى إحدى مستشفيات الداخل لتلقي العلاج بعد تدهور حاد في صحته الليلة الماضية.

وأفادت مفوضية الإعلام والثقافة أن تدهوراً حاداً أصاب صحة رباح وأنه أمضى ليلته الماضية في غرفة العناية المركزة بعد عملية جراحية عاجلة أجريت له في مستشفى القدس غرب مدينة غزة.

الجدير بالذكر أن الكاتب المحلل السياسي يحيى رباح قد شغل عدة مناصب قيادية في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، فقد كان مديرا عاما للإذاعات في منظمة التحرير الفلسطينية، وسفيرا وعميدا للسلك الدبلوماسي في الجمهورية اليمنية ومحافظا في الرئاسة الفلسطينية.