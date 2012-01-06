خلال ايام.. "إسرائيل" والأردن يوقعان اتفاقية "كويز" بمشاركة أمريكا

فلسطين اليوم: غزة

ذكرت صحيفة "معاريف" "الإسرائيلية" أن "إسرائيل" والأردن سيبرمان خلال الأيام القليلة المقبلة اتفاقية "كويز" جديدة، لتكون بمثابة تعاون تجارى ضخم بينهم بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الولايات المتحدة الأمريكية عبرت عن رغبتها في عقد اتفاق ثلاثي بين إسرائيل وأمريكا والأردن، يضمن حرية التعاون التجارى، وذلك في أعقاب انهيار نظام الرئيس المصري السابق حسنى مبارك، واندلاع الثورات العربية وزوال الأنظمة الديكتاتورية الموالية لإسرائيل والولايات المتحدة.

وكشفت "معاريف" أن الاتفاق يهدف إلى تخفيض أسعار المنتجات بقيمة 10% من سعرها الأصلي، عبر إحضار العناصر الأولية من الولايات المتحدة، وتصنيعها في "إسرائيل" والأردن، مع إعفائها من جميع الجمارك خلال مراحل رحلتها من أمريكا حتى الأردن و"إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة "الإسرائيلية" أنه من المقرر أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز العلاقات التجارية بين "إسرائيل" والأردن، وأن تعمل على زيادة الدخل التجاري للجانبين بآلاف الدولارات.

الجدير بالذكر أن الحكومة "الإسرائيلية" كانت قد وقعت عام 1998 اتفاقية تعاون تجارى مع "إسرائيل"، تشمل على إنشاء أكثر من 11 منطقة صناعية مشتركة، جزء منها في الأردن والجزء الآخر في منطقة بيت شان "بإسرائيل".