كشف تفاصيل 11الف بطاقة ائتمان جديدة لإسرائيليين

فلسطين اليوم _ وكالات

بعد الاعتقاد ان الرقم وقف عند 18 الف بطاقة اعتماد فقط، تبين اليوم ان هناك ملفا جديدا يضم تفاصيل حوالي 11 الف بطاقة جديدة انضمت الى القائمة.

هذا في حين يقول الهاكر السعودي انه بعد ان اغضبه الإعلام الاسرائيلي الذي يتحدث عن الاف البطاقات فقط سيقوم بنشر القائمة الكاملة التي تضم مليون بطاقة.

ويضيف الهاكر السعودي الذي اضاف 11 الف بطاقة اليوم ، ان ملفا واحدا كان يضم 27 الف بطاقة نافذة ويعد بارسال 80 الف اخرى في وقت لاحق، ويقول ان البطاقات هي من نوع يسرا كارت وداينير داش.

هذا واكدت المصادر الاسرائيلية الكشف عن حوالي 11 الف بطاقة ائتمان جديدة .

وكانت شركات بطاقات الائتمان الإسرائيلية قد عملت على إجراء فحوصات في أعقاب مخاوف من الكشف عن تفاصيل مئات آلاف بطاقات الائتمان الإسرائيلية قيل ان عدد البطاقات التي تم الكشف عن تفاصيلها يصل إلى 14 ألف بطاقة ,وجاء ذلك في أعقاب ادعاء أحد مخترقي المواقع (هاكر) أنه عضو في مجموعة مقتحمين (هاكرز) سعودية تدعي (group-xp) اقتحمت أحد مواقع الرياضة (one)، وعرض ما ادعى أنها تفاصيل لمئات آلاف الإسرائيليين، بما في ذلك أرقام بطاقات الائتمان الخاصة بهم.

وبحسب شركات الائتمان الإسرائيلية فإن عدد البطاقات لا يتجاوز 14 ألف بطاقة.

وكان متصفحو موقع "one" تم توجيههم، يوم ، إلى موقع يدعى "pastebay.com" حيث نشر بيان من قبل مقتحم (هاكر) يلقب نفسه بـxomar0 يقترح فيه إنزال ملف يتضمن قوائم بأسماء إسرائيليين وتفاصيل مختلفة خاصة بهم، بضمنها أرقام بطاقات الائتمان وأرقام الهواتف وأرقام البطاقات الشخصية وغيرها.

وبحسبه فإن "مجموعة المقتحمين الوهابية" التي ينتمي إليها اقتحمت مواقع إسرائيلية كثيرة، بضمنها مواقع يتم فيها استخدام بطاقات الائتمان بشكل دائم لشراء منتجات مختلفة، وأن الهدف هو الوصول إلى مليون بطاقة ائتمان إسرائيلية.

وقد كتب الهاكرز على الصفحة الرئيسية للموقع :" نحن مجموعة إكس جروب من المملكة العربية السعودية استطعنا كسر والدخول الى مواقع اسرائيلية والحصول على الكثير من المعلومات عن الشعب الاسرائيلي: أسماء، عناوين، أرقام الهاتف، بطاقة الهوية، وأرقام بطاقات الائتمان. ونحن نستخدم هذه البطاقات كل يوم لحل مشاكلنا والشراء من خلالهم وتطوير البرمجيات، وقد. قررنا أن نعطيهم للعالم وعددهم حوالي 400 الف بطاقة وهدفنا هو الحصول على المعلومات لمليون مواطن اسرائيلي ".