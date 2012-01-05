الاحتلال يمنح 25 لبنانياً من جيش لحد الإقامة المؤقتة

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

منحت "إسرائيل" مكانة "مقيم مؤقت" ل25 لبنانيا بقوا فيها بعد انسحاب جيشها من جنوب لبنان في العام 2000 وذلك لأول مرة منذ 12 عاما.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس إن اللبنانيين الذين حصلوا على الإقامة كانوا طوال السنوات ال12 الماضية بدون أية مكانة ولم يتمكنوا من العودة إلى لبنان أو أنهم لم يرغبوا بالعودة إلى وطنهم.

وكشف الوزير الإسرائيلي المكلف بمتابعة شؤون اللبنانيين في إسرائيل يوسي بيلد عن منح الإقامة للبنانيين أمس وأشار إلى أن هؤلاء اللبنانيين لا ينتمون إلى ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي"، التي تعاونت ودعمت الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.

ويذكر أن "إسرائيل" منحت الجنسية لعناصر هذه الميليشيا الذين اختاروا البقاء في "إسرائيل" ولم يهاجروا إلى دول في أوروبا وأميركا الشمالية.

وقدر بيلد أنه لا يزال يتواجد في "إسرائيل" بضع عشرات من اللبنانيين من دون أن تكون لديهم مكانة ولا يحملون وثائق بشأن هويتهم.

قالت الصحيفة إن اللبنانيين الذين يعيشون في "إسرائيل" ويفتقرون لمكانة يعتاشون من أعمال مؤقتة وبعضهم يعمل في أعمال النظافة وفي ملاجئ المسنين.

وبين اللبنانيين الذين حصلوا على الإقامة في "إسرائيل" أربع نساء التقى بيلد بهن مصادفة في مؤسسات صحية وعمل أمام وزارة الداخلية من أجل منحهن الإقامة.