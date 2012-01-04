شعث يلتقي الفصائل ويناقش معهم قضايا هامة

فلسطين اليوم: غزة

عقد الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح - الذي يزور غزة حاليا - لقاء موسعا اليوم "الأربعاء" مع الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية في القطاع تناول خلاله جميع القضايا المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية والملفات العالقة.

وقال الدكتور فايز أبو عيطة الناطق باسم حركة فتح - في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط عقب اللقاء - إن شعث أبلغ الحاضرين تأكيد وحرص الرئيس محمود عباس "أبومازن" على إتمام ملف المصالحة سريعا حتى يشعر المواطن الفلسطيني بها، مؤكدا عزم القيادة السياسية على استمرار الحراك الدولي للانضمام إلى جميع المؤسسات الدولية.

وأوضح شعث أنه لمس في زيارته للقطاع السعي بجدية في تطبيق ملف المصالحة من جانب قيادة حماس في قطاع غزة .. مضيفا أن لديه قناعة بأن المصالحة بات تحقيقها على أرض الواقع قريبا، ونبه إلى أن العمل يجري لتطبيق المصالحة الفلسطينية دون التأثر بالضغوط والتهديدات الإسرائيلية والأمريكية.

وحول لقاء عمان الذي جرى الليلة الماضية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قال شعث "إن اللقاء لم يمس الثوابت الفلسطينية ومرجعياتها"، مؤكدا أنه لا سلام أو مفاوضات في ظل تواصل الاستيطان الإسرائيلي".

ومن جانبها، طرحت القوى والفصائل خلال اللقاء على الدكتور شعث أهمية تحقيق ملفات المصالحة الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بلجان الحريات وأهمية أن يتم تسهيل عمل لجنة الانتخابات في الضفة وغزة.

كما أكدت القوى ضرورة إنهاء ملف المعتقلين والاستدعاءات وحل مشكلة جوازات السفر وحرية التنقل، داعين الدكتور شعث إلى الاستمرار في مثل هذه الزيارات التي تترك أثرا إيجابيا على الشأن الفلسطيني.

حضر اللقاء ممثلون عن كافة الحركات والقوى الفلسطينية منهم حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية "القيادة العامة" بخلاف أعضاء الهيئة العليا لحركة فتح في غزة منهم دياب اللوح وآمال حمد. والدكتور فايز أبو عيطة الناطق باسم حركة فتح.