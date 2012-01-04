"إسرائيل" تدرس التضييق على العمل الاغاثي في فلسطين

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

ذكرت صحيفة معاريف الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس تقليص عدد تصاريح العمل، التي تمنحها للعاملين في منظمات الإغاثة الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية تهدف إلى تقليص عدد التصاريح التي تعطى لعمال المنظمات الدولية مثل المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة، بعد نشر تقارير إسرائيلية تشير إلى ارتفاع كبير في عدد العاملين داخل هذه المنظمات، والذي وصل بحسب التقرير إلى ألف عامل، بالإضافة إلى سماح هذه المنظمات لعدد من الجمعيات المحلية العمل معها دون مواقفه وزارة الخارجية الإسرائيلية على ذلك

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى قولها:"هناك العديد من المنظمات التي تعمل في مجال تقديم المساعدات للفلسطينيين، تستغل بعض الفجوات لتحصل على تصاريح تسمح لها بالدخول إلى إسرائيل".

وأضافت المصادر:"لا توجد معايير واضحة لمنح هذه التأشيرات للعاملين في منظمات الأمم المتحدة..، وإنه من السخافة أن تمنح وزارة الخارجية تأشيرات للأشخاص الذين يعملون بداخلها، دون وضع معاير واضحة لهذا الأمر".