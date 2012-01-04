المسلمانى: ما نُشر حول ترشيح الدكتور زويل للرئاسة غير صحيح

فلسطين اليوم-القاهرة

نفى الكاتب أحمد المسلمانى، المقرب إلى العالم المصرى الكبير د. أحمد زويل، ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول ترشيح الدكتور أحمد زويل لرئاسة الجمهورية.

وقال المسلمانى لـ "اليوم السابع" إن ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية وتداولته بعض البرامج الفضائية، حول وجود "صفقة" مفادها ترشح الدكتور زويل للرئاسة هى كلها أخبار وتعليقات خالية تماما من الصحة، وتفتقر إلى أى أساس.

وحسب المسلمانى، فإن لقاءات الدكتور زويل مع المشير حسين طنطاوى لم تتناول نهائيا أى حوار حول الترشح لرئاسة الجمهورية، وكان المسار الرئيسى للقاءات العالم المصرى الكبير مع المشير طنطاوى متعلقا بالوضع الوطنى العام والبناء العلمى للجمهورية الجديدة.

وأضاف المسلمانى أن الدكتور زويل كان واضحا تماما فى أحاديثه الصحفية والتليفزيونية فى هذا الشأن، وقد أكد "زويل" فى لقاءاته الأخيرة مع الإعلاميين مجدى الجلاد ومنى الشاذلى أن مشروعه القومى لبلاده هو النهضة العلمية، وإعداد مصر للدخول إلى عصر العلم، وأنه مستمر فى مشروعه بغض النظر عن التعديلات الدستورية.

وقال المسلمانى إن الدكتور زويل واضح تماما فى هذا الأمر، فهو لن يترشح للرئاسة، وإن كل ما نشر حول وجود "تربيطات" و"صفقات" أو "تفاهم" بين الدكتور أحمد زويل وبعض المؤسسات السيادية والقوى السياسية عارٍ تماما عن الصحة، ومن ثم فإن ما ترتب عليه من تكهنات ومقالات قد جانبها الصواب على صعيد المعلومة والتحليل معا.