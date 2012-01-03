نتنياهو يعد خطة لتحصين مقاعد لكتلة باراك في قائمة الليكود

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

تحت عنوان "خطة نتانياهو للتحصين" تناولت "يديعوت أحرونوت" ما أسمته بـ"الصفقة التي تفتح الأبواب أمام إيهود باراك"، مشيرة إلى أن بنيامين نتانياهو ينوي تحصين 4 مقاعد في قائمة الليكود، وسط تقديرات بأنها معدة لبراك وأعضاء كتلة "هعتسمؤوت".

وكتبت الصحيفة أن باراك كان على رأس ما أسمته "معسكر اليسار الإسرائيلي" في الانتخابات الأخيرة، وأنه في الانتخابات القادمة سيكون في الجانب الثاني من الخارطة السياسية في موقع متقدم في قائمة الليكود.

وأضافت أن نتانياهو ينوي التوجه نحو تحصين أربعة مقاعد في قائمة الليكود في الانتخابات القادمة. ونقلت عن مسؤولين في الليكود قولهم إن أحد أهداف ذلك هو ضمان موقع في القائمة لوزير الأمن باراك وباقي أعضاء كتلته (هعتسمؤوت).

وأشارت إلى أن نتانياهو تحدث عن ذلك مع أحد المقربين منه، وطلب من أحد الوزراء أن يقود العملية في مؤتمر الليكود الذي يتوقع أن يعقد في نيسان/ أبريل القادم. وبحسب المقترح فمن المتوقع أن يتم تحصين موقع واحد ضمن كل عشرة مقاعد.

وتابعت الصحيفة أنه من أجل ضمان تنفيذ هذه الخطوة، خاصة في ظل توقعات بمعارضة أعضاء كنيست بسبب تأخر مواقعهم في القائمة نتيجة التحصين، فمن المتوقع أن يقوم نتانياهو بزيادة عدد أعضاء الكنيست الذين يستطيعون التنافس من 19 إلى 24.

يذكر أنه بحسب دستور الليكود فإن أعضاء كنيست، ما زالوا في المنصب، يستطيعون التنافس في القائمة القطرية على المواقع من الثاني وحتى الموقع العشرين، في حين تخصص المواقع اللاحقة للمرشحين الجدد. وبحسب خطة نتانياهو فإنه ينوي رفع العدد إلى 24 لزيادة احتمالات انتخاب أعضاء كنيست من الليكود مرة أخرى.

وعلى صلة، نقلت الصحيفة عن مصادر في الليكود مصممة على معارضة الصفقة قولها "لا نريد باراك".