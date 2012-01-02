شعث ينتقد تباطؤ عمل لجان المصالحة ويطالب بالدفع لتنفيذ البنود

شعت: زيارتي لغزة لخلق آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفق جدول زمني منتقداً التباطؤ

فلسطين اليوم-غزة

أكد الدكتور نبيل شعت عضو لجنة المركزية بحركة فتح, ان زيارته الحالية لقطاع غزة جاءت بعد الاختراقات الملموسة التي شهدتها اجتماعات القاهرة مؤخراً, مشيراً الى ان ما حدث كان بحاجة الى خلق آليات وجدول زمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه .

وقال شعت خلال تصريحات خاصة , ان زيارته لغزة ليست بحاجة الي كل هذا التضخيم كونه في زيارة لأهله وعائلته ووطنه , مطالباً بضرورة خلق المناخ الجيد وتخطي بعض الشوائب للوصول الي بر الأمان.

وتساءل شعت المتواجد حالياً في القطاع والذي وصل مساء أمس الاحد , عن سبب تأخر عمل بعض اللجان التي تم تشكيلها مؤخراً , كلجنة المصالحة المجتمعية والتي كان لابد من بدء عملها فور تشكليها لتسيير مصالح العديد من المواطنين المعطلة منذ عدة سنوات بفعل الانقسام, بالإضافة الى لجنة الرقابة.

وتمنى ان تنتهي الاتهامات المتبادلة بين الطرفين , وخاصة في ما يتعلق بالاعتقالات السياسية, مطالباً جميع المواطنين بالدفع بتطبيق بنود المصالحة .