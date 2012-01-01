شيخ الأزهر ينجح فى إنهاء اعتصام عمال « المصرية للمطارات » بالأقصر

فلسطين اليوم: القاهرة

نجحت جهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأحد، فى فض اعتصام وإضراب العاملين بالشركة المصرية للمطارات بمطار الأقصر الدولي "وذلك بعد اعتصام استمر لمدة 12 يومًا للمطالبة بصرف بدل الانتخابات لهم أسوة بأفراد الشرطة في المديريات.

وقال اللواء أحمد ضيف صقر مدير أمن الأقصر - فى تصريح اليوم الأحد- "إن شيخ الأزهر تمكن من إقناعهم بعد أن عجزت السلطات المعنية فى إقناعهم بفض الاعتصام والذين كانوا قد نظموه تضامنا مع زملائهم بمطارات الغردقة وشرم الشيخ، للمطالبة بإقالة اللواء يسرى جمال الدين رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وتغيير اللائحة الداخلية.

وأشار إلى أن شيخ الأزهر قام بذلك خلال عودته من البر الغربى بالأقصر ـ مسقط رأسه إلى القاهرة عبر مطار الأقصر، وكان العمال قد هددوا قبل لقاء شيخ الأزهر بهم بتصعيد الإضراب ليشمل جميع العاملين والنزول للصالات، وإغلاقها أمام حركة السفر والوصول وتعطيل حركة الطائرات.