نجاد يدعو البنك المركزي الإيراني للتعاطي "بقوة" مع العقوبات الأمريكية

فلسطين اليوم: وكالات

قال الرئيس الإيراني محمود احمدى نجاد اليوم، الأحد، إن البنك المركزي الإيراني سيجابه العقوبات الأمريكية الجديدة "بقوة"، وذلك بعد يوم من توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على إجراءات إضافية تستهدف البنك الإيراني.

وطبقا لبيان أورده موقع الرئاسة على الإنترنت قال أحمدي نجاد لمجلس حكام البنك المركزي "إن البنك المركزي هو عصب التعامل مع ضغوط الأعداء ولابد أن تكون لديه الصلابة للتصدي بقوة وثقة بالنفس لمخططات الأعداء".

من ناحية أخرى قالت إيران الأحد إن علماءها "أجروا تجربة على أول قضيب وقود نووي ينتج من مخزون خام اليورانيوم في البلاد".

وقال موقع الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية "بعد القيام بفحوص تم وضع القضيب داخل قلب المفاعل البحثي في طهران لدراسة مدى كفاءته في العمل".

وقالت إيران الشهر الماضي إنها تخطط لاستخدام وقود يورانيوم منتج محليا في مفاعل طهران البحثي، الذي ينتج النظائر المشعة لأغراض طبية ويعمل الآن بألواح نووية قاربت على النفاد اشترتها إيران من الأرجنتين في 1993.