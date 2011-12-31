مصرع مواطن متأثرا بجروحه بحادث سير في الخليل

فلسطين اليوم: الخليل

لقي المواطن مصباح عبد الفتاح البطاط 71 عاما اليوم مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها بحادث سير مطلع الشهر الحالي في الخليل.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأن المواطن البطاط قد تعرض لحادث انقلاب المركبة التي يستقلها مطلع الشهر الحالي على الطريق الواصل ما بين بلدة الظاهرية ومدينة الخليل مما أدى لإصابته بجروح خطيرة أدخل على إثرها للعناية المكثفة بمستشفى الميزان بمدينة الخليل لتلقي العلاج".

وأضاف العقيد رمضان عوض مدير شرطة الخليل بأن المواطن البطاط قد لقي مصرعه صباح اليوم متأثرا بجروحه البليغة, و قامت الشرطة بفتح تحقيق بالحادث وإبلاغ وكيل النيابة المختص الذي أمر بدوره بتسليم الجثة لذويها لدفنها حسب الأصول.

يذكر بأن البطاط قد أصيب بجروح مع 7 أشخاص آخرين بالحادث , و وصفت إصابات بعضهم حينها بالخطيرة .