الإنتربول يحذر من هجمات على غرار 11 سبتمبر، بسبب 15 مليون جواز مشبوه

فلسطين اليوم – وكالات

حذّر رونالد نوبل، الأمين العام للشرطة الدولية "إنتربول"، من وقوع هجمات جديدة على غرار 11 أيلول/سبتمبر 2001، في الولايات المتحدة، بسبب الثغرات في حدود الإتحاد الأوروبي.

وقال نوبل في مقابلة مع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم الجمعة، إن الفشل الفاضح من جميع البلدان الأوروبية تقريباً لتدقيق جوازات السفر بقاعدة بيانات دولية لوثائق السفر المفقودة والمسروقة، يترك القارة عرضة لهجوم على غرار تفجير قطار مدريد.

وأضاف نوبل أن جميع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي تقريبًا، تفشل في القيام بهذه الإجراءات استنادا إلى قاعدة بيانات "الإنتربول" حول جوازات السفر المشبوهة، البالغ عددها 15 مليون جواز، مما سيسمح للمهاجمين المحتملين دخول أوروبا، وعبور حدود العديد من دولها، من دون أن يتم اكتشافهم.

وشدد الأمين العام لـ"الإنتربول"، على أن الكثير من الخطوات الأساسية لا يجري اتخاذها من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، "مما يمكن أن يؤدي إلى وقوع هجمات جديدة على غرار 9/11 في الولايات المتحدة، وتفجيرات لندن عام 2005، وتفجيرات مدريد"

وقال إن "الدرس الذي كان ينبغي تعلمه هو أن الناس الذين يحملون جوازات سفر مسروقة يمكن أن يدخلوا إلى أي بلد أوروبي، وينفذوا هجوما فظيعا إذا لم يتم إيقافهم".