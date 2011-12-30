بيان للتحرير يحتج على براءة "ضباط السيدة" ويدعو لوقفة غدًا السبت

فلسطين اليوم: القاهرة

أصدر عدد من الائتلافات والتحالفات وأهالى الشهداء بياناً من ميدان التحرير يعتبر أن قراءة الأحداث التى مرت بالثورة منذ بدايتها وحتى الآن من قتل وسحل واعتقال وتشويه للثوار تؤكد أن هناك نية مبيتة للقضاء على الثورة الشعبية.

وقال البيان جاء حكم أمس الخميس بتبرئة قتلة الثوار فى السيدة دليلا جديدًا وواضحًا على ما استقر فى وجدان الثوار بأن خطة الثورة المضادة مستمرة فى غيها محاولة إطفاء جذوة الثورة المشتعلة وهو ما لم يتحقق، مشيرين إلى أنهم مصممون على تحقيق جميع أهداف الثورة.

وأعلن البيان أن هذا الحكم يعد تأكيدًا لمخاوفهم من أن هذا الإجراء هو الخطوة الاولى لتبرئة مبارك ورجاله والعادلى وأعوانه من دم شهداء الثورة وهو أيضا بمثابة إهانة للثورة والثوار وأننا نطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة لإعادة محاكمة كل من أجرموا فى حق الثورة والثوار.

ودعا البيان جميع الثوار إلى القيام بوقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى غداً السبت 31 ديسمبر المقبل فى تمام الساعه 12 ظهراً.