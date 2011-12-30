شاب جزائرى يحاول إحراق نفسه احتجاجاً على عدم تسلم شرطى لشكواه

فلسطين اليوم: وكالات

حاول شاب جزائرى فى الخامسة والعشرين من العمر إحراق نفسه بعدما رفض شرطى تسلم شكواه فى ورغلة (800 كلم جنوب العاصمة)، كما أعلن مسئول فى اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل.

وبحسب طاهر بلعباس المنسق الوطنى للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل، فإن الشاب تقدم بشكوى حول سرقة دراجته، لكن الشرطى الذى استقبله فى مفوضية الشرطة فى الدائرة السابعة من ورغلة رفض تسجيلها.

وقال بلعباس، إن الشاب عاد إلى المفوضية حيث حاول أن يضرم النار فى نفسه، وإثر إصابته بحروق من الدرجة الثالثة، نقل لتلقى العلاج فى مستشفى دويرة فى الجزائر العاصمة وهو فى حالة غيبوبة، بحسب بلعباس.

وأصبح هذا السلوك شائعا منذ يناير فى الجزائر وشمل طلابا، وأحصت الصحافة الجزائرية عشرات المحاولات المماثلة فى الجزائر، كان عدد غير محدد منها قاتلاً.

وأدت حالة مماثلة فى تونس المجاورة فى ديسمبر الماضى إلى إشعال فتيل الثورة التى أسفرت فى 14 يناير عن رحيل الرئيس زين العابدين بن على الذى أمضى فى السلطة حتى ذلك التاريخ 23 سنة.

يذكر أن معدل البطالة فى صفوف الشبان فى الجزائر والذى كان 50% قبل عشرة أعوام، يبلغ الآن 21% بحسب صندوق النقد الدولى.