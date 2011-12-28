في بيان عاجل.. اسرى سجن النقب يدعون لتحرك عاجل لوقف المجزرة الصهيونية بحقهم

فلسطين اليوم – غزة

أكد الأسرى الفلسطينيون في سجن النقب إنهم يعيشون حالة من الانتقاص المستمر على حقوقهم الأساسية والاعتداء المتواصل على حقهم في حياة كريمة بين جدران السجون

و قال الأسرى في بيان عاجل وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، ان الاسرى يعيشون حالة من الترقب والانتظار تحت وطأة التهديدات التي يلوح بها بعض السجانين وخاصة بعد استلام المدير الجديد المسمى " ايلان بورده" لإدارة السجن بعد أن أمعن في تعذيب أشقائنا الأسرى في سجن نفحة ورامون ..

و أكد البيان أن إدارة مصلحة السجون على تنفيذ عدة حلقات من مسلسل الجريمة المستمرة بحق الأسرى والتهديد بحلقات أخرى من أهمها :

أولاُ: البدء في مصادرة ملابسهم دون مراعاة لأجواء البرد الشديد في صحراء النقب جنوبي فلسطين المحتلة .

ثانياً : التفتيش المذل لأهل الأسرى وخاصة لأمهاتهم وزوجاتهم

ثالثا: لقد بلغ هذا العدوان ذروته بتفريغ أقسام كاملة من الأسرى بحجة وجود فراغات في السجون ويلوحون الآن باحتمال إغلاق أقسام الخيم ونقلها إلى سجون أخرى والهدف من ذلك تجريد الأسرى من أجهزة الاتصال مع ذويهم ومنعهم من حق التواصل معهم ..

وفي خطوة أخرى في مسلسل الاعتداء على الأسرى لعزلهم عن العالم الخارجي أقدمت إدارة السجن وعلى رأسها المدير الجديد " ايلان بورده" بتركيب أجهزة تشويش على أجهزتنا الخلوية تحضيراً لاعتداء كبير ومركز علينا بمعزل عن العالم الخارجي.

و تعهد الأسرى في بيانهم على أنهم لن يخرجوا من اقسامهم سيراً على أقدامهم وسقاومون ذلك بأجسادهم حتى لو سقط منهم الشهداء

كما دعا البيان كل قيادات وفصائل شعبنا لعمل كل ما يمكن لمنع المجزرة المتوقع ارتكابها .

و طالب الأسرى الأشقاء المصرين تفعيل دورهم من اجل الضغط على الإسرائيليين لتنفيذ ما تضمنته صفقة التبادل الأخيرة فيما يتعلق بحماية حياة الأسرى وتحسين شروط حياتهم بدلاً من الانقضاض عليها .