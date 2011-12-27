قافلة أحرار التونسية تدخل الى قطاع غزة عبر معبر رفح

فلسطين اليوم – غزة

دخلت إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، مساء الثلاثاء، قافلة "أحرار" التونسية, بعد انتظار دام لأيام في الجانب المصري.

وقالت مصادر فلسطينية بالمعبر إن القافلة دخلت القطاع، وعلى متنها 11 متضامناً، وبحوزتها أربعة أطنان من الأدوية والمعدات الطبية للمستشفيات بغزة.

وكانت القافلة انطلقت الخميس الماضي من مطار تونس قرطاج الدولي باتجاه غزة، ويشارك فيها وفد مكوّن من أحد عشر قائداً كشفياً.

وتعتزم القافلة زيارة مستشفيات الخدمات الطبية العاملة بالقطاع، وزيارة عدد من مؤسسات المجتمع المدني، والاطلاع على النشاط الكشفي.