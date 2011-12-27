"الفيس بوك" يحطم رقماً قياسياً

فلسطين اليوم- وكالات

في لحظةٍ تاريخية شهدها عالم الإنترنت وبالتحديد موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالمياً “فيسبوك”، فقد أعلن مؤسس الموقع “مارك زوكيربرج” أن شبكته الاجتماعية حطمت كافة الأرقام القياسية منذ إنشاء الإنترنت، وذلك بدخول نصف مليار زائر إلى موقع "فيسبوك" خلال يوم واحد.

جاء إعلان زوكيربرج هذا في مؤتمر ( F8 المطورين 2011) ، حيث أعلن أيضاً عن ميزتين جديدتين تم دمجهما في الشبكة، والتي قال إن عدد أعضائها وصل إلى 800 مليون مستخدم.

الميزة الأولى هي ميزة Time Line وهي شكل جديد لصفحات الأعضاء، حيث إن الشكل الجديد سيجعل المستخدم يتحكم في التحديثات الخاصة وفق جدول زمني يختاره، مثل آخر 5 دقائق أو 15 دقيقة ، وهكذا، و سيضم: كل صورك وقصصك وتحديثاتك، وتطبيقاتك، وطريقة جديدة أسهل للتعبير عن نفسك وعن أفكارك بسهولة.