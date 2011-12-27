الاحتلال يزعم العثور على قطعة من الفخار يعود تاريخها إلى عهد الهيكل المزعوم

فلسطين اليوم _ القدس

زعم علماء آثار يهود من سلطة الآثار الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عثورهم قبل عدة أيام بالقرب من حائط البراق (الجدار الجنوبي الغربي للمسجد الأقصى) على قطعة صغيرة من الفخار.

وزعم هؤلاء 'العلماء' أن تاريخ هذه القطعة يعود لما أسموه 'عهد الهيكل المقدس الثاني' وقالوا انه رسمت عليها كلمتان باللغة الآرامية.

وتابع 'علماء الآثار' اليهود روايتهم المزعومة بأنهم 'يعتقدون' أن هذه القطعة من الفخار 'هي عبارة عن شهادة تؤكد أن أغراض الحجاج الوافدين إلى الهيكل المقدس قد تم تطهيرها قبل دخولهم المكان المقدس'.

يذكر أنه تم أمس عرض قطعة الفخار التي ادعى 'علماء' الآثار بأنها تاريخية ومنقطعة النظير في مؤتمر صحفي عقد في الشطر الغربي من مدينة القدس المحتلة باشتراك وزيري التربية والتعليم والثقافة الإسرائيليين.