إحصائية الحرب الصهيونية على قطاع غزة في ذكراها الثالثة اليوم

فلسطين اليوم _ غزة

تصادف اليوم الذكرى الثالثة للحرب الصهيونية على قطاع غزة والتي استمرت طوال 22 يوماً من القصف والتدمير المتواصل، مخلفةً في نهاية المطاف أكثر من 1440 شهيداً و5450 جريحاً وتدمير آلاف المنازل.

وتأتي الذكرى الثالثة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي استمرت نحو 22 يوماً في ظل تهديدات إسرائيلية وتدريبات مكثفة لشن عدوان جديد على قطاع غزة.

وتعد الحرب الصهيونية على قطاع غزة أواخر العام 2008 وأوائل العام 2009 من أبشع الحروب التي شنت في التاريخ المعاصر ضد شعب أعزل، وذلك في ظل صمت عالمي وتخاذل من قبل بعض الأنظمة العربية التي خلعتها شعوبها,وفيما يلي بعض الاحصائيات لتلك الحرب:

إحصائية الخسائر الفلسطينية خلال الحرب على قطاع غزة:

- بلغ عدد الشهداء 1440 شهيدًا.

- بلغ عدد الجرحى 5450 جريحًا.

- بلغ عدد الذي تشردوا من بيوتهم 9000 مشرّدًا.

- بلغ عدد المساجد المدمرة 27 مسجدًا.

- بلغ عدد المدارس المتضررة 67 مدرسةً.

- بلغ عدد المرافق الصحية المدمرة 34 مرفقًا صحيًا.

إحصائية المقاومة:

- بلغ عدد الشهداء الذين قُتلوا في المواجهات المباشرة 82 شهيدًا.

- بلغ عدد الصواريخ التي أُطلقتها المقاومة 1242 صاروخًا.

- بلغ عدد العبوات الناسفة التي استخدمتها المقاومة 79 عبوّة.

- بلغ عدد عمليات قنص الجنود الصهاينة 53 عملية.

- بلغ عدد الكمائن التي احكمتها المقاومة 12 كمينًا.

- بلغ عدد اشتباكات المسلحة 19 اشتباكًا.

- بلغ عدد العمليات الاستشهادية 1 عملية.

- بلغ عدد محاولات أسر لجنود صهاينة 2 محاولة.

إحصائية خسائر الاحتلال:

- بلغ عدد قتلى الجنود 10 قتيلًا.

- بلغ عدد قتلى غير الجنود 3 قتيلًا.

- بلغ عدد إصابات الجنود 770 إصابةً.

- بلغ عدد إصابات غير الجنود 182 إصابةً.

- بلغ عدد المنازل التي تضررت 1279 منزلًا.

- بلغ عدد السيارات التي تضررت 268 سيارةً.

- بلغ عدد الصواريخ التي تم إطلاقها على (إسرائيل) 851 صاروخًا

- بلغ عدد تدمير دبابات 47 دبابة.

- بلغ عدد محاولة إصابة طائرات 5 محاولات.