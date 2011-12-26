"إسرائيل" : معنيون بإعادة العلاقات مع تركيا

فلسطين اليوم _ القدس المحتلة

أكدت مصادر سياسية صهيونية في القدس المحتلة أن إسرائيل معنية بإعادة العلاقات بينها وبين تركيا إلى سابق عهدها الا انها تشكك في صدق نوايا انقرة في هذا الصدد.

وحسب المصادر فان إسرائيل تمتنع عن تصعيد الموقف فيما يتعلق بمسالة الاعتراف بإبادة الشعب الارمني على يد العثمانيين إبان الحرب العالمية الأولى" .

الجدير ذكره أن العلاقات بين كل من تركيا واسرائيل قد شهدت توتراً بعد قتل الاحتلال متضامنين أتراك كانوا على متن سفينة مرمرة جاؤوا لكسر الحصار عن غزة .