النونو : رئيس الوزراء يغادر البلاد في جولة عربية وإسلامية‏

فلسطين اليوم – غزة

صرح طاهر النونو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في غزة، أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية غادر البلاد للقيام بجولة تشمل عددا من الدول العربية والإسلامية, تهدف إلى شكر تلك الدول على وقوفها مع الشعب الفلسطيني ودعم صموده خلال الحصار.

وقال النونو المشارك في الوفد المصاحب لرئيس الوزراء في تصريح صحفي أن من ضمن أهداف الزيارة حشد الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني ودعم إتمام المصالحة, وشرح ما تتعرض له القدس من تهويد وانتهاكات الاحتلال, بالإضافة إلى مناقشة الوضع العربي في ظل المتغيرات.

و شكر هنية مصر خلال استقبال المسئولين المصريين له بمعبر رفح على دورها في دعم القضية الفلسطينية.