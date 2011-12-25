نتائج البرلمان حتى الآن: 161 للحرية والعدالة.. النور 82.. الوفد 27

فلسطين اليوم-مصر

حصل حزب الحرية والعدالة، أكبر الأحزاب الفائزة في انتخابات مجلس الشعب حتى الآن، 161 مقعدا في المرحلتين الأولى والثانية، منها 85 للقوائم و76 للمقاعد الفردية.

فيما بلغ إجمالي المقاعد التي حصل عليها حزب النور السلفي 82 مقعدا في المرحلتين، محققا نسبة 24% من إجمالي مقاعد هاتين المرحلتين.

وحصل حزب الوفد في المرحلتين على 27 مقعدا، ارتفعت قليلا بعد أن أقنع العضوين المنتخبين محمد العمدة وعمران مجاهد، وغيرهما من الفائزين كمستقلين بالانضمام للكتلة البرلمانية للحزب في مجلس الشعب الجديد.

أما أحزاب الكتلة المصرية، والتي تضم التجمع والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي، فقد حصلت في المرحلتين على 23 مقعدا، لتأتي في المرتبة الرابعة.

فيما حزب الوسط على 7 مقاعد في المرحلتين، وحصلت أحزاب العدل، والإصلاح والتنمية، والحضارة، ومصر القومي حتى الآن علي مقعد وحيد لكل منها.