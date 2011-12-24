"حماس": نخطط لمزيد من المقاومة المدنية ضد "إسرائيل" في المستقبل

فلسطين اليوم – وكالات

أكدت حركة حماس اليوم السبت إنها ستركز بشكل أكبر على المقاومة المدنية ضد إسرائيل، مشددة على احتفاظها بـ "حق" مواصلة صراعها المسلح إذا تعرضت للهجوم.

وقال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الأمر يتعلق بالمقاومة الشعبية بجميع أشكالها مثل الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات والعصيان المدني"، مضيفا أن ذلك تم الاتفاق عليه مع العديد من جماعات المقاومة في قطاع غزة، فيما لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأوضح البردويل أن الاستراتيجية الجديدة لا تعني رغم ذلك أن "حماس" لن تواصل صراعها المسلح ضد إسرائيل، مشيرا إلى أنه إذا قامت إسرائيل بشن هجوم على قطاع غزة، فإن "حماس" سترد على ذلك بالسبل العسكرية.

وقال إن "حماس" اتفقت على تعزيز المقاومة المدنية "ضد الاحتلال"، غير أنها "تحتفظ بحق المقاومة المسلحة وقت الضرورة".

ويعمل هذا التغيير في الاستراتيجية على تقريب "حماس" بشكل أكبر مع حركة "فتح" الأكثر اعتدالا بقيادة الرئيس محمود عباس التي تسيطر على الضفة الغربية.

وكانت "حماس" انضمت أمس الجمعة إلى لجنة مؤقتة تهدف إلى إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، التي تضم تحت مظلتها الجماعات الفلسطينية، وذلك قبيل الانتخابات العامة المزمع إجراؤها العام المقبل.

وترأس عباس الخميس الماضي الاجتماع الأول للجنة في القاهرة، في أول محاولة منذ أعوام لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية.