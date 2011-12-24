الاحتلال يعتقل شقيقين من بلدة بيت أمر

فلسطين اليوم: الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، مواطنين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وسلمت آخرا بلاغا لمقابلة مخابراتها.

وقال الناشط في مناهضة الاستيطان في بلدة بيت أمر، محمد عوض، إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشقيقين: احمد (17 عاما)، ومحمد وجيه احميد ابر ماريا (18 عاما) بعد مداهمة منزلهما في بيت أمر.

وأضاف أن جنود الاحتلال داهموا منزل المواطن صقر عبد الكريم أبو ماريا، وسلموه إخطارا لنجله محمد لمقابلة المخابرات الإسرائيلية، وصادروا البطاقة الشخصية لنجله الثاني.