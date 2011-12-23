خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الاثنين القادم

فلسطين اليوم – وكالات

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية يوم الاثنين القادم الموافق الأول من شهر صفر 1433هـ حسب تقويم أم القرى.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الجمعة عن الديوان الملكي فيما يلي نصه :" تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الاثنين القادم الموافق 1 من شهر صفر 1433هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يُكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا مع الإلحاح في الدعاء . . فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".