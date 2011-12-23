فياض يحذر "إسرائيل" من استمرار جرائم المستوطنين بحق شعبنا

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

حذر رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله الدكتور سلام فياض، من أنه إذا لم يجر وضع حد للاعتداءات الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون ضد أبناء شعبنا وممتلكاته ومقدساته، فإن أثرها لن يقتصر على شعبنا فقط، بل قد يتسع نطاقها إلى أبعد من ذلك، وقد تطال الجميع.

وقال عقب صلاة الجمعة اليوم: "لا ينبغي لحكومة نتنياهو أن تعتقد أو تستمر بالاعتقاد أن تبعات هذه الأعمال لن تطال إلا شعبنا'، مؤكداً, "أن تبعات هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية لا يمكن إلا أن تطال الجميع'.

وأضاف, "على العالم أن يدرك أنه لم يعد يكفي أن يصدر عنه بيانات شجب واستنكار لكل ما يجري، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك خطورة هذه الأعمال، وأن يتحرك لتقديم الدعم لشعبنا، وتوفير الحماية الدولية له إزاء هذه الاعتداءات وهذا الإرهاب المستمر".

وحمل فياض، حكومة إسرائيل المسئولية الكاملة عن استمرار هذه الأعمال الإرهابية، ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومقدساتهم وبيوتهم وأراضيهم، بسبب عدم ملاحقتها لمرتكبي مثل هذه الأعمال في المرات السابقة ومحاسبتهم، والتي ارتفعت حدتها خلال العام 2011 بنسبة 50% قياسا بالعام 2010 وبنسبة 160% مقارنة بالعام 2009، وقال: 'للمستوطنين عنوان، ألا وهو حكومة إسرائيل التي تتحمل المسؤولية الكاملة إزاء ما يتعرض له شعبنا وممتلكاته ومقدساته من اعتداءات، ولا بد من محاسبة هؤلاء المستوطنين على أعمالهم الإرهابية، ولو حصل ذلك في السابق لما تكررت هذه الاعتداءات'.