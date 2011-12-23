خطة جديدة لزيادة عدد الملاجئ في المستوطنات الجنوبية

فلسطين اليوم: غزة

أعلنت قيادة الجبهة الداخلية "الإسرائيلية" الخميس، عن خطة جديدة لإقامة 50 ملجأ محصنناً ضد الصواريخ، في عدد من المستوطنات في جنوب "إسرائيل".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الجبهة الداخلية أعلنت عن خطة لإقامة 50 ملجأ محصنناً ضد الصواريخ، في عدد من المستوطنات جنوب "إسرائيل"، تبدأ من مستوطنة "أوفكيم" في الجنوب، وتنتهي في باقي مدن النقب.

وتأتي هذه التحصينات بحسب الإذاعة في أعقاب الشكاوى العديدة التي تلقتها، إدارة الجبهة الداخلية من استمرار سقوط الصواريخ الفلسطينية على المناطق الجنوبية، دون وجود ملاجئ لحماية المستوطنين الإسرائيليين في هذه المستوطنات.

ونقلت الإذاعة عن مسئول قسم الحماية في الجبهة الداخلية "بين شيك" قوله:"زيادة عدد الأماكن المحصنة يحل جزءا من المشكلة القائمة في هذه المناطق الجنوبية، ويجب علينا التذكير بأن هذه المناطق تعاني وبشكل عام من نقص ملحوظ في هذه الأماكن المحصنة، ويجب علينا أن لا ننسى أن هناك 25% من سكان "إسرائيل"، لا يملكون أماكن آمنة في حالات الطوارئ".