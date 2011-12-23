إغلاق ملف التحقيق مع زعبي لمشاركتها في أسطول الحرية

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

أعلن النائب العام للحكومة "الإسرائيلية" "يهودا واينشتاين" مساء أمس الخميس، عن إغلاق ملف التحقيق مع عضو الكنيست "الإسرائيلي" من حزب التجمع الوطني الديمقراطي "حنين زعبي"، بعد مشاركتها في قافلة أسطول الحرية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "واينشتاين" قرر اليوم، إغلاق جميع ملفات التحقيق مع المواطنين الفلسطينيين من حملة الهوية "الإسرائيلية" الذين كانوا قد شاركوا في قافلة أسطول الحرية في نهاية شهر مايو لعام 2010م، والتي كانت تهدف إلى إيصال المعونات والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد فرض الحصار عليه منذ ما يقارب الستة أعوام.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار القضائي قرر إغلاق ملفات التحقيق بسبب نقص الأدلة القانونية الكافية التي تدين هؤلاء المواطنون، بتورطهم في مهاجمة عناصر من الجيش "لإسرائيلي"، أثناء محاولتهم اقتحامهم سفن قافلة أسطول الحرية.

وفي تعقيبها على القرار قالت زعبي:"لم أتفاجأ من إغلاق ملفات التحقيق ضد المشاركين في الأسطول، بما في ذلك ملفي حيث كان الأمر متوقعا، وهذا يثبت أن كل ما قلته كان صحيحاً، من أن مشاركتي في القافلة كان عملا سياسيا وقانونيا".