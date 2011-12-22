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« إسرائيل » تلغي صفقة أسلحة مع تركيا بقيمة 141 مليون دولار

  • 19:01 - 22 ديسمبر 2011
تقارير
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"إسرائيل" تلغي صفقة أسلحة مع تركيا بقيمة 141 مليون دولار

فلسطين اليوم _ ترجمة خاصة

  ذكرت صحيفة يديعوت بان وزارة الحرب الإسرائيلية التي يرأسها أيهود براك أعطت تعليماتها  للصناعات الجوية الإسرائيلية لإلغاء صفقة أسلحة مع تركيا  بقمية 141 مليون دولار كانت قد وقعت بين انقرة وتل ابيب عام 2008 .

  وحسب يديعوت فقد تم اتخاذ قرار الإلغاء خشية من وصول معلومات  تقنية متطورة من تلك المنظومات العسكرية لدول عدائية لإسرائيل ومن بينها إيران.

تشتمل الصفقة على منظومات استشعارية تركب على الطائرات المقاتلة  وقد خصصت لوضعها على الطائرات التركية , حيث تم تطوير تلك المنظومات في شركتي البيت وشركة التا الإسرائيليتين.

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