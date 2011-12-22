قافلة الأحرار التونسية في طريقها نحو غزة

فلسطين اليوم- غزة

تنطلق "قافلة الأحرار التونسية" اليوم الخميس، من مطار تونس قرطاج الدولي باتجاه غزة، محملة بأربعة أطنان من الأدوية والمعدات الطبية جرى توفيرها وفق الاحتياجات العاجلة لمستشفيات الخدمات الطبية في القطاع.

وقالت الخدمات الطبية في قطاع غزة المنسقة للقافلة أنه من المقرر أن تصل قافلة الأحرار التي تنظمها الكشافة التونسية إلى مطار القاهرة اليوم الخميس وبعدها إلى غزة.

وأضافت انه يشارك في هذه القافلة وفد مكوّن من أحد عشر قائدا كشفيا، سيقوم بزيارة مستشفيات الخدمات الطبية ومركزها العاملة في القطاع وزيارة عدد من مؤسسات المجتمع المدني، والاطلاع على النشاط الكشفي.