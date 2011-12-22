بدء الاقتراع في اليوم الثاني بإعادة المرحلة الثانية للانتخابات

فلسطين اليوم- القاهرة

فتحت مراكز الاقتراع الخميس في الثامنة صباحًا في المحافظات التسع التي تشهد انتخابات مجلس الشعب المصري بجولة الإعادة في "المرحلة الثانية" على المقاعد الفردية التي يتنافس فيها 118 مرشحًا على 59 مقعدًا.

وشهد يوم أمس هدوءًا في عملية التصويت وضعفاً في الإقبال بكافة اللجان.

ويشارك في هذه المرحلة 18.8 مليون ناخب، بزيادة عن الناخبين في المرحلة الأولى التي كانت مقدرة بحوالي 17 مليون ناخب.

وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات 9 محافظات، موزعة كالتالى: الجيزة أكثر من 4.2 مليون ناخب، والإسماعيلية 652.503 ألف ناخب، الشرقية 3.5 مليون ناخب، المنوفية 2.2 مليون ناخب، السويس 355.286 ناخب، والبحيرة 3.2 مليون ناخب.

ومن محافظات الوجه القبلي سوهاج يصل عدد الناخبين 2.3 مليون ناخب، بنى سويف 1.4 مليون ناخب، أسوان 805.125 ناخب.

وواصل حزب" الحرية والعدالة" تقدمه الذي حققه في الجولة الأولى وتبعه حزب "النور " و"الكتلة المصرية" و"الوفد" بنفس الترتيب.