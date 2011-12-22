حالة الطقس: أجواء غير مستقرة حتى بداية الأسبوع المقبل

فلسطين اليوم- رام الله

يكون الجو، اليوم الخميس، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غدا الجمعة، غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت المقبل يكون الجو غائماً جزئياً ثم يتحول إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، وتسقط الأمطار بإذن الله على المناطق الشمالية ثم تمتد في ساعات المساء والليل إلى باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.