محكمة عوفر تمدد اعتقال القيادي خضر"3" شهور

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

ذكر نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء بأن المحكمة العسكرية "عوفر", الصهيونية قبلت اعتراض الدفاع على طلب تمديد اعتقال الأسير القيادي "حسام خضر" لمدة ستة شهور ، وبناءاً على ذلك قامت بتخفيض الأمر الإداري للأسير " خضر" لمدة ثلاثة شهور .

جاء ذلك بعد أن أثبت الدفاع بعدم وجود حجة ثابتة ولا بينة لما ادعته"النيابة العسكرية " بأن الأسير حسام خضر يشكل خطراً على أمن "الكيان"

وصرح المحامي جواد بولس مدير الوحدة القانوينة في نادي الأسير بأنه سيتم تقديم استئناف رفضاً للقرار.

وكان الأسير"خضر" قد طالب بضرورة التحرك لإغلاق ملف الاعتقال الإداري ، وبالتحرك على كافة المستويات للعمل على ذلك.