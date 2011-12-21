عزل 3 أسرى من الجهاد الإسلامي بـ"هداريم"

فلسطين اليوم- غزة

أكد أسرى سجن هداريم أن إدارة السجن أقدمت على عزل ثلاثة أسرى من كوادر حركة الجهاد الإسلامي.

وأوضح الأسرى لمؤسسة مهجة القدس في رسالة سُربت من داخل السجن، أن هؤلاء الأسرى هم: الأسير بسام عبد الرحمن أبو عكر، والأسير علي حسن صومان، والأسير حسن حسنين شوكة.

وذكر الأسرى في رسالتهم أن إدارة السجن عاقبتهم بالعزل لمدة سبعة أيام في الزنازين بحجة وجود جهاز اتصال خلوي "جوال" بالقرب من شباك الغرفة المتواجدين فيها الأسرى الثلاثة.

وأعرب الأسرى في سجن هداريم عن استيائهم الشديد لسياسة التصعيد والإجراءات العقابية والتعسفية التي تتبعها إدارة السجن، والهادفة لإذلالهم وزيادة معاناتهم والمس بحياتهم وتُنغص معيشتهم.

الجدير بالذكر أن الأسير أبو عكر اعتقل بتاريخ 01/06/2004 وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً، والأسير صومان اعتقل بتاريخ 23/09/1999 وحكم بالسجن لمدة 17 عاماً، والأسير شوكة اعتقل في 21/09/2010 وحوكم إدارياً 6 شهور وتم تمديده أكثر من مرة.

يشار إلى أن هؤلاء الأسرى من سكان بيت لحم, ووجهت لهم تهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي.