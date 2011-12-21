إقبال ضعيف..بدء جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مصر

وسط اقبال ضعيف .. بدء جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مصر

فلسطين اليوم – وكالات

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب ، والتي تجرى اليوم بتسع محافظات تشمل الجيزة، والشرقية، والمنوفية، والبحيرة، والإسماعيلية، والسويس، وبني سويف، وسوهاج وأسوان ، وتمتد لمدة يومين.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن الإعادة ستتم في كل دوائر الفردي، عدا دائرة تلا بالمنوفية، والتي فاز فيها محمد أنور عصمت السادات.

وقد شهدت محافظة الجيزة اقبالا ضعيفا للغاية من الناخبين فأمام مدرسة الساعدية الثانوية لا يوجد إلا عناصر الأمن من الجيش والشرطة، رغم الطوابير الطويلة التي شهدتها المحافظة في الجولة الأولى .

ويخوض المرشحون على النظام الفردي جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات في ضوء عدم حصول أيا منهم على نسبة النجاح المقررة في الجولة الأولى، والمحددة بـ 50 % من إجمالي الأصوات الصحيحة زائد واحد في الدائرة الانتخابية الواحدة.

كما تجري الانتخابات عن القوائم الحزبية في كل من الدائرة الثانية بمحافظة البحيرة، والدائرة الثانية بمحافظة سوهاج، والدائرة الأولى بمحافظة المنوفية في ضوء صدور 3 أحكام قضائية بإضافة قوائم لأحزاب في بطاقات إبداء الرأي في تلك الدوائر قبل إجراء الجولة الأولى بأقل من 24 ساعة، على نحو استدعى تأجيل الانتخابات بنظام القائمة في الدوائر الثلاث وضمها لحين إعادة طبع بطاقات

الانتخاب مضافا إليها الأحزاب المحكوم بإضافتها، حيث تقرر ضمها لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية.

ويتوقع المراقبون أن يسود انتخابات الإعادة جو مشوب بالحذر والترقب الشديدين من جانب المصريين حيال ما يجري في محيط مجلس الوزراء في وسط القاهرة من اشتباكات بين الحين والآخر بين المتظاهرين وقوات الجيش، التي تحمي المباني الحيوية في المنطقة.

هذا وقد رصدت غرفة عمليات وزارة الداخلية انتظام جميع الخدمات الأمنية بكافة اللجان والمقار الانتخابية قبيل بدء عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية

وقال مصدر بالغرفة في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط صباح اليوم :"إن غرفة العمليات ستعمل على متابعة سير مجريات العملية الانتخابية منذ بدء عملية التصويت وحتى اغلاق الصناديق في السابعة من مساء اليوم"، مشيرا إلى أن التنسيق دائم ومستمر بينها وبين غرف عمليات اللجنة العليا للانتخابات، ونادي القضاة، والهيئة العامة للاستعلامات، ونقابة الصحفيين؛ من أجل حل أي مشكلة قد تظهر خلال سير العملية الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أن عناصر القوات المسلحة والشرطة المكلفة بتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات قد تسلمت مساء أمس الثلاثاء مقار اللجان الانتخابية لتأمين سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب ، بداية من التصويت والتأمين ليلا والنقل وحتى مراحل الفرز.