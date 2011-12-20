السلطة تنوي التقدم بطلب للانضمام لمنظمة التجارة بأقرب فرصة

فلسطين اليوم: غزة

تعتزم السلطة الفلسطينية تقديم طلب الانضمام مرة أخرى إلى منظمة التجارة العالمية في أقرب فرصة ممكنة ومناسبة.

وصرح وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية عبد الحفيظ نوفل اليوم، الثلاثاء، بأن الوزارة ستعقد سلسلة مشاورات واجتماعات مع أعضاء منظمة التجارة والأطراف الدولية الأخرى لدعم مساعى السلطة لانضمام فلسطين للمنظمة، وصولا إلى إجماع كامل على طلب الانضمام الذي تعارضه إسرائيل.

وأكد نوفل، خلال ترؤسه اجتماع الفريق الوطني لانضمام فلسطين لمنظمة التجارة اليوم، ضرورة استثمار النتائج التي حققتها المشاركة الفلسطينية في الاجتماع الوزاري الثامن الذي عقد مؤخرا بجنيف وتكريسها، لمواصلة حشد الدعم والتأييد لطلب فلسطين للحصول على العضوية بصفة مراقب داخل المنظمة وكافة الهيئات التابعة لها.

واستعرض الاجتماع الإنجازات التي تحققت خلال الأيام الماضية على الصعيد الدولي والمحلى، وتقرير الشفافية وما تضمنه من توصيات واقتراحات في تحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين.