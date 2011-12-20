أبو إسماعيل يدعو المصريين لـ"خروج ضخم" دفاعا عن النساء والمستضعفين

فلسطين اليوم- وكالات

أعلن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه سيدعو الناس لخروج "ضخم" دفاعا عن أعراض النساء ودماء المستضعفين وسلامة القضاة الذين يديرون المعركة الانتخابية.

واعتبر أبو إسماعيل فى بيان صادر عنه أن الساكتين عن أحداث ميدان التحرير وموجات اعتداء القوات النظامية على الدماء والأرواح وهتك الأعراض، والمشتغلين بالتبرير له قد يكونون ولو بحسن نية أو نبل قصد شركاء فى الأحداث، وأضاف: "لو كان معلومًا بيقين أنهم لن يقبلوا هتكًا لعِرض ولا إزهاقًا لروح لما تجرَّأ النظاميون أبدًا ولا مأجوروهم من البلطجية على ارتكاب جريمة واحدة".

وأكد أبو إسماعيل أنه سيدعو الناس إلى خروج ضخم جدًا له شأن إن شاء الله، دفعًا عن أعراض النساء ودماء المستضعفين وسلامة القضاة الذين يباشرون إدارة المعركة الانتخابية وحفظًا لسلامة أفراد الشعب وتمكينًا لضمانات المسار الطبيعى للبلاد، وتابع :"سأنزل ولو كنت وحدى فليحزم كلٌ أمره وليحزم طاعته لله عز وجل من تخلفه عن نصرة المستضعفين والله المستعان" .