إسرائيل ترحب بعدم ممانعة حزب "النور" السلفى من محاورتها

فلسطين اليوم- وكالات

نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة ترحيبها بإعلان حزب "النور" السلفى المصرى بعدم ممانعته فى محاورة إسرائيل.

وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن المتحدث الرسمى باسم الحزب السلفى المتشدد يسرى حماد، أعرب عن موافقته بفتح حوار مع السفير الإسرائيلى الجديد فى القاهرة يعقوب أميتاى.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن حزب النور وافق على فتح الحوار مع تل أبيب فى ظل ارتفاع نسبة تمثيله فى الانتخابات البرلمانية التى ستشكل برلمان الثورة.

وأوضح الراديو الإسرائيلى فى مستهل نشرته الإخبارية صباح اليوم الثلاثاء، أن الحزب السلفى أكد أن أى حوار سيتم بإشراف وزارة الخارجية المصرية، ولن يتم القبول بأى حوار سرى، مشيرا إلى أنه لم يجر بعد أى اتصال مع الإسرائيليين.