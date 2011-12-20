بالصور..العواصف تدمر الفلبين وتوقع أكثر من ألف قتيل ومفقود

فلسطين اليوم-وكالات

ارتفعت حصيلة العاصفة الاستوائية التى ضربت جنوب الفيليبين إلى أكثر من ألف قتيل ومفقود، حسب ما جاء فى بيان لأجهزة الإغاثة اليوم، الثلاثاء.

وكان الجهاز الوطنى لإدارة الكوارث أعلن مساء أمس، الاثنين، أن العاصفة الاستوائية التى ضربت جزيرة ميداناو اعتبارا من مساء الجمعة أوقعت 957 قتيلا و49 مفقودا.

وكانت الحصيلة السابقة للجهاز أشارت إلى مقتل 662 شخصا وفقدان 82، أما الصليب الأحمر فتحدث عن 713 قتيلا و563 مفقودا. وترتفع الحصيلة بقدر ما تطفو الجثث على سطح الماء.

وسجل العدد الأكبر للضحايا فى مدينتى كاجايان دى اورو وايليجان المرفئيتين فى جزيرة مينداناو التى اكتسحتها العاصفة الاستوائية "واشي" اعتبارا من مساء الجمعة الماضية.

وتتعرض الفلبين سنويا لنحو 20 عاصفة استوائية أو إعصارا، إلا أن أغلبها يطاول شمال البلاد، ما يفسر عدم استعداد سكان مينداناو لهذه الكارثة بحسب مسئولى الإغاثة.















