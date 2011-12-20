رضوان: اجتماع الفصائل اليوم لبحث الملفات الخمسة العالقة

فلسطين اليوم-غزة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل رضوان أن اجتماع الفصائل الفلسطينية اليوم الثلاثاء في القاهرة سيبحث كافة الملفات العالقة لتنفيذ اتفاق المصالحة على أرض الواقع.

وقال رضوان في اتصال هاتفي لـ"فلسطين اليوم" من القاهرة :" ظهر اليوم تجتمع الفصائل الوطنية والشخصيات المستقلة في القاهرة لبحث الملفات الخمسة العالقة وهي الحكومة والانتخابات والأمن ومنظمة التحرير والمصالحة المجتمعية.

وأشار إلى أن الحركتين "حماس وفتح" ستعرضان على الفصائل خلال الاجتماع اليوم نتائج اللقاءات السابقة، ومناقشة آلية تنفيذ الاتفاق .

وأعرب القيادي الحمساوي عن أمله ان تثمر هذه اللقاءات إلى تنفيذ كل ما اتفق عليه على أرض الواقع، مجددا حرص حركته على انجاز المصالحة.

وتوافدت الفصائل من غزة والضفة والخارج إلى القاهرة ، تحضيراً للقاء اليوم، ومناقشة تنفيذ المصالحة .