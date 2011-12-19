المتظاهرون يعقدون هدنة لوقف الاشتباكات

فلسطين اليوم _ القاهرة

نجح العشرات من المتظاهرين في عقد هدنة بين قوات الأمن والمتظاهرين بشارع الشيح ريحان بعد أن تزايدت حدة الاشتباكات بين الجانبين .

حيث قام المتظاهرون بعمل حائط بشري ونجحوا في وقف الاشتباكات، مرددين هتافات " الشعب يريد إسقاط المشير"، "يا دي الذل ويادي العار أخ بيضرب أخوه بالنار" .

كما قام العشرات من المتظاهرين بطرد قوات الشرطة العسكرية التي اعتلت أسطح المجمع العلمي والتي قامت برشق المتظاهرين بالحجارة وقام المتظاهرون أنفسهم بحماية المجمع بدلا من قوات الجيش.