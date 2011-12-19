مصرع مواطن وإصابة 6 آخرين في حادث سير بالخليل

فلسطين اليوم _ الخليل

لقي مواطن مصرعه، وأصيب ستة آخرون، مساء اليوم الاثنين، نتيجة حادث سير وقع على الطريق الواصل بين الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن المواطن محمد كمال مصطفى مسالمة (26 عاما) لقي مصرعه، وأصيب ستة آخرون، بينهم إصابة خطيرة، في حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الواصل بين الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية.

وأضاف البيان أن الشرطة تحركت إلى المكان فور ورود بلاغ لها حول وقوع الحادث، وأنها فتحت تحقيقا فيه، وتبين أنه ناتج عن تصادم مركبتين'.

وأشار مدير شرطة الخليل العقيد رمضان عوض إلى أن جثة المتوفى والمصابين حولوا إلى مستشفيات الميزان والأهلي بمدينة الخليل، مضيفا أن تتابع التحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته .