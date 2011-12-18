الاحتلال يعتقل صيادين من بحر غزة

فلسطين اليوم-غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، صيادين اثنين بينما كانا يعملان على قاربهما في بحر السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان، أن زورقين تابعين لقوات الاحتلال اعترضا قارب الصيادين قبل أن يُعتقل الصيادان ويُستولى على قاربهما الصغير.

ويعاني الصيادون في قطاع غزة من زوارق قوات الاحتلال التي تجوب بحر غزة وتحظر الصيد في عرض البحر سوى لمسافة لا تتجاوز ثلاثة أميال فقط.

وتعتبر مهنة الصيد أساسية لكثير من المواطنين في ظل البطالة والوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه قطاع غزة.