انتحار شاب شنقاً في نابلس

فلسطين اليوم- نابلس

أكدت شرطة نابلس بالضفة المحتلة، أن شاباً من بلدة سبسطية من محافظة نابلس أقدم أمس، على الانتحار شنقا داخل منزله.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة 'أن دوافع شخصية جعلت الشاب راشد سليم هارون كايد( 18 عاما)، الطالب في كلية الهندسة، سنة أولى، يقدم على الانتحار شنقا وموثقا نفسه على مدخل منزله في بلدة سبسطية'، مضيفا أن ذوي الشاب اكتشفوا ما أقدم عليه ابنهم، ونقلوه إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وأشار البيان إلى أن الشرطة والطبيب الشرعي برفقة رئيس النيابة، توجهوا إلى المستشفى، وأن آثار حبل كانت ظاهرة على رقبة الشاب كايد، حيث أمرت النيابة بالتحفظ على الجثة لعرضها على الطب العدلي.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن راشد هو الابن الأكبر، وله ثلاثة أشقاء، أقدم على الانتحار بعد أن كتب رسائل توضح نيته المبيتة لذلك.