« إسرائيل »:نقل أسرى غزة المفرج عنهم للقطاع مباشرة عبر « كرم أبو سالم »

الاحتلال:سيتم نقل أسرى غزة المفرج عنهم للقطاع مباشرة عبر "كرم أبو سالم"

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قالت إذاعة الاحتلال صباح اليوم أن الشق الثاني من صفقة الأسرى و المنوي إتمامها اليوم الأحد، لا تشمل على أي أسرى من حركة حماس.

و قالت الإذاعة أن الأسرى المنوي الإفراج عنهم و عددهم 550 أسيرا، ينتمي معظمهم لحركة فتح إلى جانب أسرى من الفصائل الفلسطينية الأخرى.

و قد أعلن يوم أمس نادي الأسير الفلسطيني ترتيبات الإفراج عن الأسرى، بحسب ما وصل إليهم من الجانب الإسرائيلي، حيث من المقرر أن تتم عملية الإفراج الساعة الثامنة ليلا.

وقال نادي الأسير أن أسرى الضفة سيصلون إلى سجن عوفر العسكري غربي رام الله عند الساعة 4 عصرا، وستقوم المخابرات الإسرائيلية بالتحقق من ملفاتهم حتى الساعة 8 مساءً، ثم سيتم نقلهم لساحة المقاطعة.

فيما سينقل 41 أسيرا من قطاع غزة عبر الحاجز الإحتلال "كرم أبو سالم" إلى القطاع مباشرة، و أسيران أردنيان إلى جسر اللنبي، في حين يفرج عن أسيرين مقدسيين بالقرب من حاجز "عطروت" شمالي القدس المحتلة.

و تشمل الصفقة الإفراج عن 550 أسيرا، بينهم أسيران مقدسيان و أسيران أردنيان، و خمس أسيرات، و تفيد المصادر أن 400 من بينهم قضوا أكثر من ثلثي المدد المتبقية لهم.