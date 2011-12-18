النقاط التي تتفق فيها حماس مع عباس

عباس: حماس تتفق معنا في أن تكون المقاومة "سلمية شعبية وغير عسكرية"

فلسطين اليوم- وكالات

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن حركة حماس "تتفق معنا في أن التهدئة والهدنة ليست فقط فى قطاع غزة، بل فى الضفة الغربية أيضا، وأن المقاومة ينبغي أن تكون سلمية وشعبية، وليست عسكرية، إضافة إلى إقامة دولة على حدود عام 1967، وإجراء انتخابات تشريعية فى أيار 2012".

وأوضح عباس، في مقابلة مع شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، "أن هذه النقاط تحتاج إلى متابعة تبدأ اليوم من خلال معالجة نقطة واحدة، وهي منظمة التحرير، وكيف يمكن أن تشارك كل الفصائل الفلسطينية فيها".

وأضاف منظمة التحرير لها ميثاق لها اتفاقيات لها التزامات ، و كل طرف يريد الانضمام إليها ينبغي أن يكون موافقا و هذا ما نبحثه في القاهرة أيام 18 و 20 و 21 ديسمبر.

وعن التغييرات في العالم العربي قال: "النظرة الرسمية هي أنه لا دخل لنا بما يجري، الرأي السائد عندنا هو أننا نحترم إرادة الشعوب في ما تطالب به فنحن معها..نراقب و لا نتدخل.سواء وقع الأمر في سوريا أو تونس أو مصر.نراقب الوضع في سوريا دون أن نتدخل بطبيعة الحال نحن نتألم لما يحدث من اضطرابات و قتل و لكن ليس لدينا موقف في هذا أكثر مما قلته لك".